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Wohnquartier Duplex toit ramot tsahala

Tel-Aviv, Israel
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ID: 38852
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 21.07.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Dvora HaNevia, 43

Über den Komplex

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Duplex zum Verkauf im Norden von Tel Aviv, im Bezirk Ramot Tsahala 2. Stock ohne Aufzug 4 Stücke 119m2 + 85m2 Dachterrasse Verlorene Ansicht 1 Parken 1 Keller Miklat im Gebäude Preis: 3.900.000sh

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Tel-Aviv, Israel
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