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Wohnquartier Rez de jardin a 1 minute a pied de la mer

Tel-Aviv, Israel
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ID: 38390
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.07.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    HaKovshim, 45

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Garten zum Verkauf in Tel Aviv, in einer ruhigen Straße 1 Minute zu Fuß vom Meer entfernt. Ein einzigartiger Garten mit eigenem Eingang, der den Komfort eines Einfamilienhauses bietet. Mit High-End-Services nach deutschen Standards umfasst es eine private Sauna, luxuriöse Küche und hochwertige Schreinerei. Neubau 130 m2 Wohnfläche + 54 m2 Garten + 12 m2 englischer Innenhof 5 Stück 2 Badezimmer 2 Parkplätze Mamad Preis: 9.180.000

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