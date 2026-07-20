  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier Magnifique duplex toit proche mer vieux nord

Wohnquartier Magnifique duplex toit proche mer vieux nord

Tel-Aviv, Israel
von
$1,64M
;
10
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 38346
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.07.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Dizengoff, 176

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Schönes Duplex-Dach zum Verkauf im alten Norden von Tel Aviv, in der Nähe des Ben Gurion Boulevard und nur wenige Schritte vom Meer entfernt! Neues und gut gepflegtes Gebäude im Jahr 2002 4+5. Stock mit Aufzug 3 Stück 2 Badezimmer 60m2 + 40m2 Dachterrasse Schöne Dachterrasse mit Außenküche 35m2 Dach auf dem Tabo Sehr hohe Obergrenzen Ruhig und hell Renoviertes Hochgerüst 2 Ausstellungen : Süd, West Möglichkeit, Baurechte von 17m2 Wohnfläche auf der Terrasse anzufordern und die Dachterrasse von 35m2 zu verbinden Preis: 5.000.000 sh

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel 3 pieces a renover 2 balcons proche mer
Tel-Aviv, Israel
von
$1,03M
Wohnviertel 2 5 pieces avec balcon immeuble recent avec ascenseur
Tel-Aviv, Israel
von
$902,000
Wohnviertel Vente exclusive le penthouse le plus beau et impressionnant du quartier katznelson tres prise a rishon lezion
Rischon LeZion, Israel
von
$1,56M
Wohnviertel Magnifique rez de jardin dans un immeuble neuf en construction
Tel-Aviv, Israel
von
$1,94M
Wohnviertel Appartement 4 pieces mamad quartier revivim a rishon lezion
Rischon LeZion, Israel
von
$718,320
Sie sehen gerade
Wohnquartier Magnifique duplex toit proche mer vieux nord
Tel-Aviv, Israel
von
$1,64M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Magnifique 4 pieces avec terrasse vue mer
Wohnviertel Magnifique 4 pieces avec terrasse vue mer
Wohnviertel Magnifique 4 pieces avec terrasse vue mer
Wohnviertel Magnifique 4 pieces avec terrasse vue mer
Wohnviertel Magnifique 4 pieces avec terrasse vue mer
Wohnviertel Magnifique 4 pieces avec terrasse vue mer
Wohnviertel Magnifique 4 pieces avec terrasse vue mer
Tel-Aviv, Israel
von
$1,70M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Magnifique penthouse renove avec terrasse spacieux et lumineux proche de la mer A ne pas manquer
Wohnviertel Magnifique penthouse renove avec terrasse spacieux et lumineux proche de la mer A ne pas manquer
Wohnviertel Magnifique penthouse renove avec terrasse spacieux et lumineux proche de la mer A ne pas manquer
Wohnviertel Magnifique penthouse renove avec terrasse spacieux et lumineux proche de la mer A ne pas manquer
Wohnviertel Magnifique penthouse renove avec terrasse spacieux et lumineux proche de la mer A ne pas manquer
Alle anzeigen Wohnviertel Magnifique penthouse renove avec terrasse spacieux et lumineux proche de la mer A ne pas manquer
Wohnviertel Magnifique penthouse renove avec terrasse spacieux et lumineux proche de la mer A ne pas manquer
Tel-Aviv, Israel
von
$2,57M
Schönes Penthouse zwischen Boulevard Nordau und dem Meer, mit 2 schönen Terrassen von 30 und 20 m2, Aufzug, 2 Badezimmern und offenem Blick
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Au centre avec terrasse bien agence bon emplacement
Wohnviertel Au centre avec terrasse bien agence bon emplacement
Wohnviertel Au centre avec terrasse bien agence bon emplacement
Wohnviertel Au centre avec terrasse bien agence bon emplacement
Wohnviertel Au centre avec terrasse bien agence bon emplacement
Alle anzeigen Wohnviertel Au centre avec terrasse bien agence bon emplacement
Wohnviertel Au centre avec terrasse bien agence bon emplacement
Tel-Aviv, Israel
Preis auf Anfrage
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen