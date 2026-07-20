  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier Ideal avec terrasse et balcon immeuble bauhaus belle hauteur de plafond 3 25 m

Wohnquartier Ideal avec terrasse et balcon immeuble bauhaus belle hauteur de plafond 3 25 m

Tel-Aviv, Israel
von
$1,17M
;
6
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 38620
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.07.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Shlomo Cheech Lahat Promenade

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Grand 4 pieces a vendre vue imprenable sur la mer netanya
Netanja, Israel
von
$1,74M
Wohnviertel A vendre appartement 3 piEces haut de gamme immeuble rEcent Etage 4 avec vue dEgagEe
Tel-Aviv, Israel
von
$1,74M
Wohnviertel Beau 2 pieces a deux pas de ben gurion
Tel-Aviv, Israel
von
$980,720
Wohnviertel Exclusivite rue tchernichovsky projet bezalel quartier shenkin
Tel-Aviv, Israel
von
$2,16M
Wohnviertel 35 pieces balcon avec ascenseur a renover proche mer
Tel-Aviv, Israel
von
$1,58M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Ideal avec terrasse et balcon immeuble bauhaus belle hauteur de plafond 3 25 m
Tel-Aviv, Israel
von
$1,17M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel 2 5 pieces avec balcon immeuble recent avec ascenseur
Wohnviertel 2 5 pieces avec balcon immeuble recent avec ascenseur
Wohnviertel 2 5 pieces avec balcon immeuble recent avec ascenseur
Wohnviertel 2 5 pieces avec balcon immeuble recent avec ascenseur
Wohnviertel 2 5 pieces avec balcon immeuble recent avec ascenseur
Wohnviertel 2 5 pieces avec balcon immeuble recent avec ascenseur
Tel-Aviv, Israel
von
$902,000
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Rez de jardin proche mer
Wohnviertel Rez de jardin proche mer
Wohnviertel Rez de jardin proche mer
Wohnviertel Rez de jardin proche mer
Wohnviertel Rez de jardin proche mer
Alle anzeigen Wohnviertel Rez de jardin proche mer
Wohnviertel Rez de jardin proche mer
Tel-Aviv, Israel
von
$967,600
Bodengarten zum Verkauf in Tel Aviv, in einer ruhigen Straße in der Nähe von Bograshov und dem Meer. Separater Eingang zum Gebäude. Erdgeschoss. Zwei Zimmer. 43m2 + 35m2 Garten (nicht im Kataster/Tabo registriert). renoviert. 2 Ausstellungen: Nord, West. Vermietet bei 8.100 sh/Monat. Preis: …
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Rue calme proche mer
Wohnviertel Rue calme proche mer
Wohnviertel Rue calme proche mer
Tel-Aviv, Israel
von
$2,13M
Wohnung zum Verkauf in Tel-Aviv, Lev Hair, in der Nähe von Shuk Hacarmel, Kerem Hateimanim, Straßenbahn und nur wenige Schritte vom Meer entfernt. Neubau. Zweiter Stock mit Aufzug. Vier Zimmer. 2 Badezimmer. 101m2 + mirpeset. 4 Ausstellungen. Ruhig und hell. Lösung zum Parken. Preis: 6 500 000 sh
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen