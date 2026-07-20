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Wohnquartier magnifique appartement situe dans le coeur de tel aviv

Tel-Aviv, Israel
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Wohnquartier magnifique appartement situe dans le coeur de tel aviv
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ID: 38256
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.07.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Balfour, 61

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Magnic 4 Zimmer im Herzen eines solchen Aviv !!!!!!! 92 m2 Wohnfläche mögliche Terrasse !!! hell und ruhig

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Tel-Aviv, Israel
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