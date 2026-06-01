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Wohnquartier Mekor haim beau 4 pieces

Jerusalem, Israel
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ID: 37921
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.06.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem

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4 Geräumige Zimmer in Sonnenschein, erneuert, 3 Orientierungen, 2 Balkone einschließlich 1 Souca, Parkblick, Chabbat Aufzug, Keller und Privatparkplatz. 3990000 c. Gebühren der Agentur: 2 % + Mehrwertsteuer Michael 0523202488

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