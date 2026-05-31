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Wohnquartier Appartement moderne a 500 m de la plage

Bat Yam, Israel
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$1,15M
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ID: 37584
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Bat Yam
  • Adresse
    Yoseftal

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Exklusiv zu verkaufen – Moderne Wohnung in Bat Yam Nur 2 Minuten von der Straßenbahn und 500 m vom Strand entfernt bietet dieses helle und renovierte Apartment eine außergewöhnliche Lage in der Nähe des Boulevard de l'Independance, seiner Grünflächen und seiner Dienstleistungen. Details der Immobilie Innenbereich: 116 m2 Balkon: 12 m2 Sicheres Zimmer (Mamad) Tiefgarage im Cadastre Sehr helle Wohnung West / Nordexposition – gut belüftet Gebäude mit 3 Aufzügen ausgestattet Ideale Lage 500 Meter vom Strand Direkter Zugang zur Straßenbahn (rote Linie) In der Nähe des Boulevard de l'Indépendance und seines Parks Nahe öffentliche Verkehrsmittel Ein paar Schritte von Geschäften, Supermärkten, Restaurants und Cafés

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