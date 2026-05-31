Wohnquartier Appartement moderne a 500 m de la plage

Ermöglichen Sie die Anzeige von Website-Inhalten und den Zugriff auf Funktionen. Diese Art von Cookies wird nur für den ordnungsgemäßen Betrieb der Website verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Eine Deaktivierung ist nicht möglich, ohne die Funktion der Website zu beeinträchtigen.
Analytische Cookies
Helfen Sie uns, die Leistung der Website zu verbessern, Ihre Erfahrung bei der Nutzung der Website zu verbessern und die Nutzung komfortabler zu gestalten. Die Informationen, die diese Art von Cookies sammelt, werden aggregiert und sind daher anonym. Wird verwendet, um statistische Indikatoren zur Website-Nutzung bereitzustellen, ohne Benutzer zu identifizieren.
Werbe-Cookies
Ermöglichen Sie uns, unsere Marketingkosten zu senken und die Benutzererfahrung zu verbessern.
Speichern
Realting.com verwendet Cookies, um Ihre Interaktion mit der Website zu verbessern. Sie können konfigurieren, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden.
Erfahren Sie mehr
Exklusiv zu verkaufen – Moderne Wohnung in Bat Yam
Nur 2 Minuten von der Straßenbahn und 500 m vom Strand entfernt bietet dieses helle und renovierte Apartment eine außergewöhnliche Lage in der Nähe des Boulevard de l'Independance, seiner Grünflächen und seiner Dienstleistungen.
Details der Immobilie
Innenbereich: 116 m2
Balkon: 12 m2
Sicheres Zimmer (Mamad)
Tiefgarage im Cadastre
Sehr helle Wohnung
West / Nordexposition – gut belüftet
Gebäude mit 3 Aufzügen ausgestattet
Ideale Lage
500 Meter vom Strand
Direkter Zugang zur Straßenbahn (rote Linie)
In der Nähe des Boulevard de l'Indépendance und seines Parks
Nahe öffentliche Verkehrsmittel
Ein paar Schritte von Geschäften, Supermärkten, Restaurants und Cafés
Standort auf der Karte
Bat Yam, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit
Hypotheken-Rechner
Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus.
Zurücklegen