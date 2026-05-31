  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier A vendre tel aviv rue frishmanplace masaryk grand 2 piEces de 81 m emplacement premium idEal investissement et airbnb

Wohnquartier A vendre tel aviv rue frishmanplace masaryk grand 2 piEces de 81 m emplacement premium idEal investissement et airbnb

Tel-Aviv, Israel
von
$1,63M
;
10
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 37664
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Frishman, 90 Gusto

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Tel Aviv – Frishman In der Nähe der Strände, Dizengoff und alle Annehmlichkeiten des Stadtzentrums. Ferienwohnung 2 Zimmer mit außergewöhnlichen Volumina : • insgesamt 81 m2 • Wohnzimmer von 50 m2 ermöglicht eine Konfiguration in 3 Stück • 2 Badezimmer • Südostexposition, sehr hell • Sauberes und gepflegtes Gebäude, sicherer Zugang • Arbeiten, die mit einer großen Möglichkeit der Valorisierung geplant werden Ein seltenes Angebot, um im Herzen von Tel Aviv zu leben oder zu investieren.

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Penthouse dexception dans immeuble de standing
Tel-Aviv, Israel
von
$7,06M
Wohnviertel Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Aschkelon, Israel
von
$649,650
Wohnviertel Bonne affaire rue dizengoff a 41 000 shekels du m
Tel-Aviv, Israel
von
$4,25M
Wohnviertel A vendre magnifique 3 piEces rue calme et prestigieuse A 2 minutes de la plage tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$2,31M
Wohnviertel Haut standing
Aschkelon, Israel
von
$443,750
Sie sehen gerade
Wohnquartier A vendre tel aviv rue frishmanplace masaryk grand 2 piEces de 81 m emplacement premium idEal investissement et airbnb
Tel-Aviv, Israel
von
$1,63M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Projet netivot ideal investisseur
Wohnviertel Projet netivot ideal investisseur
Wohnviertel Projet netivot ideal investisseur
Wohnviertel Projet netivot ideal investisseur
Wohnviertel Projet netivot ideal investisseur
Alle anzeigen Wohnviertel Projet netivot ideal investisseur
Wohnviertel Projet netivot ideal investisseur
Netivot, Israel
von
$1,58M
Netivot-Projekt Mordecai Khayat lädt Sie ein, die neue Presale zu entdecken Neue Wohnungen in Netivot! Entdecken Sie unser außergewöhnliches Projekt in einem brandneuen Komplex in Netivot, wo Komfort und Moderne sich treffen. 9-stöckiges Gebäude - Apartments mit 4 Zimmern, mit einer Fläch…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Projet neuf le petit neuilly de tel aviv
Wohnviertel Projet neuf le petit neuilly de tel aviv
Wohnviertel Projet neuf le petit neuilly de tel aviv
Wohnviertel Projet neuf le petit neuilly de tel aviv
Wohnviertel Projet neuf le petit neuilly de tel aviv
Alle anzeigen Wohnviertel Projet neuf le petit neuilly de tel aviv
Wohnviertel Projet neuf le petit neuilly de tel aviv
Givatayim, Israel
von
$6,45M
JASMIN GIVATAYIM Eine neue Referenz von Wohn-Luxus in Givatayim Ein Ausnahmeprojekt unterzeichnet ICR Das JASMIN GIVATAYIM-Projekt wird von der ICR-Gruppe entwickelt, die das Ergebnis der Allianz zwischen Israel Kanada und Raam Megourim ist, zwei Hauptakteure in High-End-Immobilien in Isr…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Clair dans rue calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue magnifique
Wohnviertel Clair dans rue calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue magnifique
Wohnviertel Clair dans rue calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue magnifique
Wohnviertel Clair dans rue calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue magnifique
Wohnviertel Clair dans rue calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue magnifique
Alle anzeigen Wohnviertel Clair dans rue calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue magnifique
Wohnviertel Clair dans rue calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue magnifique
Tel-Aviv, Israel
von
$2,01M
In einem neuen Gebäude, sehr schöne Wohnung mit einer Fläche von 85m2 Bestehend aus 3 Zimmern, 2 Schlafzimmer mit einem mamad (Sicherheitsraum) Großes Badezimmer 5. Stock Aufzug Schöne Aussicht auf die Basler Straße Sehr ruhig und sehr hell Südausrichtung NICHT MISS
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen