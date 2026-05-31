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Wohnquartier Rue lassalle proche mer produit rare

Tel-Aviv, Israel
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ID: 37722
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Zlatopolski, 17

Über den Komplex

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Fantastische Straße zwischen Ben Yehuda und dem Meer. Ruhig und grün. Perfekt für einen Fuß in die Erde. Beschlagnahmt werden!

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Tel-Aviv, Israel
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