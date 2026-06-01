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Wohnquartier Magnifique 3 pieces renove avec ascenseur

Tel-Aviv, Israel
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ID: 37469
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Merkaz Baalei Melaha, 17

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Schöne 3 Zimmer im Herzen von Lev Tel Aviv renoviert. 2 Gehminuten vom renommierten Rothschild Boulevard, 7 Gehminuten vom Strand entfernt. Ruhig und hell, Aufzug bis zum Boden. Behinderter Zugang. Perfekt für eine Familie, Mietobjekt, sekundäre Residenz.

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Tel-Aviv, Israel
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