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Wohnquartier Magnifique 5 pieces balcon ascenseurparking

Tel-Aviv, Israel
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ID: 36996
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Yehuda HaMaccabi, 4 Zorik

Über den Komplex

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Modernes Gebäude in der Nähe von Hayarkon Park 108m2 + 10m2 Balkon 5 hochmoderne voll möblierte Zimmer Aufzug / Parkplatz / mamad

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Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit
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