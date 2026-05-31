  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalem
  4. Wohnquartier Appartement a louer a jerusalem

Wohnquartier Appartement a louer a jerusalem

Jerusalem, Israel
von
$12,425
;
10
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 37713
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Erdgeschoss: Wohnzimmer, Küche, Terrasse, Badezimmer mit Dusche, Wäscherei. Geschlossener Raum für persönliche Effekte. Erster Stock: Master-Suite mit Jacuzzi und Dusche, zusätzliches Badezimmer, Terrasse, 2 Schlafzimmer mit Zugang zur Terrasse. 2. Stock: Schlafzimmer, Terrasse, Badezimmer. Insgesamt 4 Terrassen von ca. 100 m2. Fläche: 260 m2. Keine Mitbesitzgebühren. Klimaanlage in jedem Zimmer. Solarwasserheizung + elektrisch.

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Bat Yam, Israel
von
$5,38M
Wohnviertel Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Tel-Aviv, Israel
von
$1,31M
Wohnviertel Avec terrasse calme investi a ne pas manquer agreable neuf
Tel-Aviv, Israel
von
$1,21M
Wohnviertel Duplex penthouse vue mer piscine 2 parkings cave
Herzliya, Israel
von
$8,875
Wohnviertel A vendre appartement 3 pieces neuf avec balcon et parking
Tel-Aviv, Israel
von
$1,70M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Appartement a louer a jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$12,425
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Vue mer magnifique
Wohnviertel Vue mer magnifique
Wohnviertel Vue mer magnifique
Wohnviertel Vue mer magnifique
Wohnviertel Vue mer magnifique
Wohnviertel Vue mer magnifique
Wohnviertel Vue mer magnifique
Netanja, Israel
von
$710,000
Schöne 2 Zimmer (1 Schlafzimmer + Wohnzimmer) mit Mirpeset in Soukka. Westexposition. Schöne Meerblick. Ideal für Fuß-zu-Erde oder Investitionen. Parkplatz und Keller inbegriffen. Sofort verfügbar. Mamad inklusive
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Projet raanana centre ville
Wohnviertel Projet raanana centre ville
Wohnviertel Projet raanana centre ville
Wohnviertel Projet raanana centre ville
Wohnviertel Projet raanana centre ville
Alle anzeigen Wohnviertel Projet raanana centre ville
Wohnviertel Projet raanana centre ville
Ra’anana, Israel
von
$3,99M
Projekt HaGalil Raanana Mordecai Khayat lädt Sie ein, Lev Raanana zu entdecken, ein neues Wohnprojekt im Stadtzentrum. High-End-Projekt – HaGalil 27 & Maccabi 25/27 Leben Sie in einer der gefragtesten Viertel von Raanana, einer erstklassigen Lage, ruhig und grün, nur einen Steinwurf entfe…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel A vendre appartement 3 piEces au cOEur de neve tzedek
Wohnviertel A vendre appartement 3 piEces au cOEur de neve tzedek
Wohnviertel A vendre appartement 3 piEces au cOEur de neve tzedek
Wohnviertel A vendre appartement 3 piEces au cOEur de neve tzedek
Wohnviertel A vendre appartement 3 piEces au cOEur de neve tzedek
Wohnviertel A vendre appartement 3 piEces au cOEur de neve tzedek
Tel-Aviv, Israel
von
$2,31M
ZU VERKAUFEN - ALLE JUSTY LIVRED APARTMENT 3 TEILEN IN DER NEVE TZEDEK 64 m2 Wohnfläche + zwei Balkone (5.05 m2 und 6.05 m2) 1. Stock hoch 2 Schlafzimmer geschlafen mit einem mamad 1 Badezimmer 2 Balkone Exposition im Nordwesten Robotische Privatparkplätze Außergewöhnliche Lage: 2 Minuten v…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen