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Wohnquartier Grand 3p avec potentiel

Jerusalem, Israel
von
$3,10M
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Wohnquartier Grand 3p avec potentiel
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ID: 37406
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Shoshana Polyakov, 17

Über den Komplex

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Rehov Chochana, im Herzen des Bezirks Kiryat Moché, in einer ruhigen Wohnumgebung, in der Nähe von Synagogen und Schulen, verbunden mit dem Stadtzentrum dank der Straßenbahn, große 3P von 90 m2 mit zwei geschlossenen Balkonen, zwei WCs, Süd- und Westausrichtung. Möglichkeit, es leicht in 4P zu verwandeln. Kleines Gebäude von 3 Etagen; Parkplatz neben dem Gebäude nach verfügbaren Räumen; Big miklat in der DRC. Potenzial: Die Wohnung wird eine Erweiterung von 37 m2, Keller und Privatparkplätze innerhalb der Pinouy Binouy erhalten, die beginnt! Exklusiv, nicht zu verpassen!

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Jerusalem, Israel
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