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Wohnquartier Magnifique 5 pieces dans un immeuble neuf au calme pres de kikar hamedina

Tel-Aviv, Israel
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ID: 37362
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Hevra Hadasha, 5

Über den Komplex

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5 Hevra Hadasha Straße Ruhige Straße bei Kikar Hamedina und Hauptstraßen. In einem neuen Projekt im Bau durch einen Immobilienfonds! Schöne ruhige und helle Wohnung 5 Stück (mamad inklusive) 5. Stock (sehr hoch) 121 m2 + ein Balkon von 12 m2 mit offenem Blick! Renovierte Küche! Außergewöhnliche Promotoren Die Wohnung verfügt über eine sehr geräumige, standardmäßige Tiefgarage! Und ein Keller von etwa 6 m2. Geplante Beschäftigung: 20. März

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Tel-Aviv, Israel
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