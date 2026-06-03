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Wohnquartier Michkenot haouma prix en baisse

Jerusalem, Israel
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ID: 37357
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Abba Eban, 16

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PRICES IN BAY!!! in Michkenot Haouma, in der Nähe des Hauptbahnhofs und des Stadtzentrums, in der Nähe von Transport und Geschäften, in einer luxuriösen Residenz mit Blick auf die Promenade, herrliche Wohnung 5.5 Zimmer in ausgezeichnetem Zustand, geräumig, einschließlich einer mamad, Balkon mit offenem Blick, 4 private Parkplätze, und 2 große Keller. Exklusive Hadassa, Takam-Agentur.

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