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Wohnquartier Superbe penthouse avec piscine dans un nouveau projet du vieux nord

Tel-Aviv, Israel
von
$10,20M
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Wohnquartier Superbe penthouse avec piscine dans un nouveau projet du vieux nord
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ID: 36971
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Nahum Sokolov, 60

Über den Komplex

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Ein herrliches Penthouse im Herzen von Tel Avivs schönsten Straße, Boulevard Nordau, im alten Norden. Ein exklusiv von der RAYK Group unterzeichnetes Qualitätsprojekt. 123 m2 Wohnfläche. Eine seltene sonnige Terrasse von 23 m2 ideal zu empfangen. Eine private Dachterrasse von 55 m2 mit Pool. 4 perfekt angeordnete Stücke. Ein privater Parkplatz mit Roboter. Nordwestausrichtung. ** Verfügbarkeit: August 2028** Keine Agenturgebühren!!

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