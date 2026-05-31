  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier Sublime villa de 300m2 avec jadin et spa

Wohnquartier Sublime villa de 300m2 avec jadin et spa

Tel-Aviv, Israel
von
$4,44M
;
6
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 37690
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Hativat Kiryati, 12

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Neue / luxuriöse Villa von 300m2 + Garten und Spa außergewöhnliche Lage ausgezeichnete Qualität / Preis-Verhältnis Schwimmbad und Fitnessraum

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Presale nouveau projet haut de gamme rue bloch
Tel-Aviv, Israel
von
$22,00M
Wohnviertel Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Aschkelon, Israel
von
$809,400
Wohnviertel Projet netivot ideal investisseur
Netivot, Israel
von
$1,58M
Wohnviertel Projet neuf proche kikar
Netanja, Israel
von
$3,65M
Wohnviertel Appartement tres spacieux a deux pas du kikar et de la plage
Netanja, Israel
von
$852,000
Sie sehen gerade
Wohnquartier Sublime villa de 300m2 avec jadin et spa
Tel-Aviv, Israel
von
$4,44M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Wohnviertel Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Wohnviertel Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Wohnviertel Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Wohnviertel Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Alle anzeigen Wohnviertel Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Wohnviertel Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Bat Yam, Israel
von
$656,750
BAT YAM Über das Projekt Das Hotel liegt im Herzen von Bat Yam, in einer ruhigen und renovierten Wohnumgebung, Diese Residenz bietet ein modernes, komfortables und raffiniertes Wohnerlebnis. Das Projekt zeichnet sich durch seine zeitgenössische Architektur aus und kombiniert elegantes Desig…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Superbe 3 pieces renove architecturalement a cote de basel
Wohnviertel Superbe 3 pieces renove architecturalement a cote de basel
Wohnviertel Superbe 3 pieces renove architecturalement a cote de basel
Wohnviertel Superbe 3 pieces renove architecturalement a cote de basel
Wohnviertel Superbe 3 pieces renove architecturalement a cote de basel
Wohnviertel Superbe 3 pieces renove architecturalement a cote de basel
Wohnviertel Superbe 3 pieces renove architecturalement a cote de basel
Tel-Aviv, Israel
von
$4,85M
Neu im Verkauf ausschließlich Bei 69 Yehoshua Ben Nun Street, ruhige Straße nahe Hayarkon Park Im Herzen des alten Nordens (bei Nordau Boulevard) 3-Zimmer-Wohnung mit architektonischem Design und High-End-Finish. Fläche von 75 m2 (je nach Kadastre) 4. Stock mit Aufzug Gut gepflegtes Gebäude …
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Kfar saba tout proche du canyon arim tres grand duplex rue calme
Wohnviertel Kfar saba tout proche du canyon arim tres grand duplex rue calme
Wohnviertel Kfar saba tout proche du canyon arim tres grand duplex rue calme
Wohnviertel Kfar saba tout proche du canyon arim tres grand duplex rue calme
Wohnviertel Kfar saba tout proche du canyon arim tres grand duplex rue calme
Wohnviertel Kfar saba tout proche du canyon arim tres grand duplex rue calme
Unterbezirk Petach Tikwa, Israel
von
$10,500
Großes Duplex 190 m2. Ebene 1: sehr großes Wohnzimmer, Küche, 2 Schlafzimmer, mamad, 2 Badezimmer. Ebene 2: 2 Schlafzimmer, 1 Badezimmer und Spiele / Television Ecke. Aufzug und Parkplatz
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen