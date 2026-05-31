  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Aschkelon
  4. Wohnquartier 3 pieces quartier afridar recent

Wohnquartier 3 pieces quartier afridar recent

Aschkelon, Israel
von
$564,450
;
4
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 37487
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschkelon
  • Adresse
    HaLilac

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
3 Stück, gute Investition

Standort auf der Karte

Aschkelon, Israel
Ausbildung
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel En plein coeur du centre ville de jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$940,750
Wohnviertel A la marina dashkelon face au kanyon projet dimri yama avec belle vue
Aschkelon, Israel
von
$1,17M
Wohnviertel Appartement 4 pieces renove emplacement premium au coeur de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$1,99M
Wohnviertel Projet neuf de luxe a jerusalem
Regionalverwaltung Mateh Jehuda, Israel
von
$4,62M
Wohnviertel Projet neuf proche kikar
Netanja, Israel
von
$3,97M
Sie sehen gerade
Wohnquartier 3 pieces quartier afridar recent
Aschkelon, Israel
von
$564,450
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Wohnviertel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Wohnviertel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Wohnviertel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Wohnviertel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Wohnviertel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Beit Yizhaq Shaar Hefer, Israel
von
$3,36M
Momento netanya Projekt Projektstatus Mardochee Khayat lädt Sie ein, in einem unserer Wohnprojekte in Netanya zu leben. Sie suchen ein neun netanya Projekt Dieses schöne Projekt ist für Sie gemacht Project Momento ist ein luxuriöser Komplex, der Haus und Geschäft strategisch verbindet, wen…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Projet netanya centre ville
Wohnviertel Projet netanya centre ville
Wohnviertel Projet netanya centre ville
Wohnviertel Projet netanya centre ville
Wohnviertel Projet netanya centre ville
Alle anzeigen Wohnviertel Projet netanya centre ville
Wohnviertel Projet netanya centre ville
Netanja, Israel
von
$3,55M
Sun Garden Netanya Projekt Projektstatus Mardochee Khayat lädt Sie ein, in einem unserer Wohnprojekte in Netanya zu leben. Das Projekt befindet sich im Stadtzentrum von netanya genauer in der Straße Bellinsson in der Nähe der Kikar weniger als 15 Minuten zu Fuß und in der Nähe von Dach Pr…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Bonne affaire
Wohnviertel Bonne affaire
Wohnviertel Bonne affaire
Wohnviertel Bonne affaire
Wohnviertel Bonne affaire
Alle anzeigen Wohnviertel Bonne affaire
Wohnviertel Bonne affaire
Aschkelon, Israel
von
$596,400
4 Zimmer Terrasse soccah kleine Gebäude Vierter Stock benachbarter Keller Agamim Blick auf den Park Gebäude fühlt sich guter Promotor
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen