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Wohnquartier A vendre appartement 4 piEces A kiryat sanz rue yehuda hanassi netanya

Netanja, Israel
von
$873,300
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ID: 37677
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk haScharon
  • Stadt
    Netanja
  • Adresse
    Yehuda HaNasi, 24

Über den Komplex

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Yehuda Hanassi Street, im begehrten Bezirk Kiryat Sanz in Netanya, in einer ruhigen Wohnumgebung gut serviert. 4 Zimmerwohnung mit mamad, ca. 110 m2, im 5. Stock auf 6. Renoviertes und verstärktes Gebäude im Rahmen eines kürzlich abgeschlossenen Projekts TAMA 38. Einheit in neue Post-TAMA-Einheiten (moderne Vorteile). Mirpeset soccah von 12 m2, 2 Bäder, 2 Toiletten. Privater Parkplatz, Aufzug, leerer Müll. Arnona 1 100 Bereich geschätzt für seine familiäre Umgebung, Geschäfte, Synagogen, Schulen und Transport. Preis: 2.460.000.

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