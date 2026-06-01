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Wohnquartier A vendre appartement 3 pieces ideal pour investissement pied a terre ou premiere acquisition

Tel-Aviv, Israel
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01.06.26
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Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.06.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Ibn Gabirol

Über den Komplex

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Zum Verkauf – 3-Zimmer-Wohnung ideal für Investitionen, Fuß-zu-Erde oder erste Akquisition ?️ Ruhige Straße in der Nähe von Bograshov und dem Meer – Tel Aviv-Jaffa Preis: 4,480.000 Dieses Apartment befindet sich in einem neuen und gefragten Gebäude und bietet eine zentrale Lage und bietet eine außergewöhnliche Ruhe im Herzen von Tel Aviv. Hauptmerkmale: • 3 Stück • 2 Schlafzimmer • 60 m2 • Balkon • 1. Stock auf 5 mit Aufzug • Mamad (safe room) • Balkon hinten sonnig, ruhig und intim • Helle Wohnung mit intelligenter Verteilung, Zustand als neu • Registrierte Parkplätze am Tabu – mechanisches Parksystem ? Standort: Nur wenige Gehminuten vom Strand, Cafés, Gewerbegebiete, Kulturzentren und öffentlichen Verkehrsmitteln entfernt. Derzeit gemietet: 10.000 pro Monat Premium Immobilien Gebühren der Agentur: 2 % + Mehrwertsteuer Lizenz Nr. 31928721

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Tel-Aviv, Israel
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