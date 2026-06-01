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Wohnquartier Appartement de luxe a vendre namal port tel aviv

Tel-Aviv, Israel
von
$7,40M
01.06.26
$7,40M
31.05.26
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ID: 36966
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.06.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv

Über den Komplex

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Luxus-Wohnung zum Verkauf: Namal (Port), Tel Aviv 4,5 Zimmer Außergewöhnliche Residenz sehr High-End im Herzen der Namal de Tel Aviv gelegen, bietet einen atemberaubenden Panoramablick auf das Meer, auf jeden Fall unverbaut. Details der Immobilie Innenfläche: 177 m2 Balkon: 18 m2 Boden: 6. Parkplatz: 2 Plätze Zustand : voll möbliert Blick: Blick auf das Mittelmeer High-End-Services & Oberflächen Designmöbel Poltrona Frau Elektrische Heimautomatisierung Glas in der gesamten Wohnung Erdheizung in allen Wasserräumen Audiosystem integriert in die Decke im Wohnzimmer Preis: 20 800 000 Premium Immobilien Gebühren der Agentur: 2 % + Mehrwertsteuer

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Tel-Aviv, Israel
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