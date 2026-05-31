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Wohnquartier Penthouse duplex dexception rue zrubavel tel aviv

Tel-Aviv, Israel
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ID: 37660
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    HaKovshim, 45

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VERKAUF – TEL AVIV, DERRIERE L'HOTEL ROYAL BEACH Traumlage in der Nähe des Meeres Entdecken Sie ein außergewöhnliches Anwesen, das sich ideal nur wenige Meter vom Meer und dem berühmten Herbert Samuel Boulevard entfernt befindet. Gesamtfläche : 102 m2 bewohnbar + 50 m2 Terrassen Privater Lift direkt in der Wohnung ankommen Private Parkplätze inklusive 3. Stock – 70 m2 Wohnfläche 3 Schlafzimmer mit einem sicheren Zimmer (mamad) 2 Badezimmer + WC 2 kleine Terrassen 4. Stock – 32 m2 Großes helles Wohnzimmer mit offener Küche Schöne Terrasse von 45 m2, ideal für Empfänge und Momente der Entspannung Ein seltenes Anwesen im Herzen von Tel Avivs begehrtesten Küstengebiet, ideal für eine Hauptresidenz oder High-End-Fuß-to-Erde.

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