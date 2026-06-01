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Wohnquartier Sublime 3 pieces balcon bauhaus renove

Tel-Aviv, Israel
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ID: 37470
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    HaAvoda, 56

Über den Komplex

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Standbau 3. Stock mit Aufzug / Parkplatz und Keller 80m2 Netto + Balkon 2 Schlafzimmer mit Einbauschränken + 2 Badezimmer Ruhig / grün / auf der Straße Seltenes Produkt

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Tel-Aviv, Israel
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