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Wohnquartier Beau 5 pieces spacieux proche de la mer avec cave

Aschkelon, Israel
von
$656,750
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ID: 37477
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschkelon
  • Adresse
    Yiftah HaGiladi

Über den Komplex

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Schöne 5 Zimmer im Stadtteil Barnea, in der Nähe des Meeres, mit Keller und Parkplatz

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Aschkelon, Israel
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