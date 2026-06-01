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Wohnquartier Superbe 3 pieces a soutine dans projet neuf avec parking et mamad

Tel-Aviv, Israel
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ID: 37361
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Soutine, 16 Embassy of Poland

Über den Komplex

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Zum Verkauf ausschließlich! 15, rue Soutine (Unter fortgeschrittenem Bau) Ruhige und prestigeträchtige Straße nahe Rabin Square Während des Abbruchs und Baus von TAMA 1. Stock 3 Stück 68,2 m2 plus 14 Balkone Angesicht an Soutine! ( Südostorientierung) Regelmäßige Tiefgarage Geräumige Parkplätze und Lagerung. Miete : 9.000 NIS Neues Horizon-Projekt Geplante Beschäftigung: T1 2026

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Tel-Aviv, Israel
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