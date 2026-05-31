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Wohnquartier Avec terrasse calme grand spacieux

Tel-Aviv, Israel
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ID: 37852
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Eliyahu Sapir, 7

Über den Komplex

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Eingeschossiges Penthouse sehr gut gelegen mit einer Fläche von 150m2 mit einer Terrasse von 70m2 auf der gleichen Ebene im 5. Stock mit Aufzug, der direkt in der Wohnung ankommt. Schöne Aussicht auf die Wohnung, sehr großes Buchtfenster, sehr hell und ruhig nur wenige Schritte von der Habima Theatre und Dizengoff Street. Sehr schöne Höhe unter Decken Parkplatz

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Tel-Aviv, Israel
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