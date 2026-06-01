  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalem
  4. Wohnquartier Superbe appartement 2 pieces en plein centre ville de jerusalem

Wohnquartier Superbe appartement 2 pieces en plein centre ville de jerusalem

Jerusalem, Israel
von
$8,000
;
10
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 37003
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Florentine 2 pieces neuf avec ascenseur mamad et balcon terrasse
Tel-Aviv, Israel
von
$2,50M
Wohnviertel A vendre fabuleux penthouse dans un immeuble historique au coeur de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$5,34M
Wohnviertel Magnifique 3 pieces lumineux pres du tram et du front de mer
Bat Yam, Israel
von
$801,000
Wohnviertel Appartement a renover avec tres grand potentiel
Tel-Aviv, Israel
von
$1,78M
Wohnviertel Magnifique rez de jardin avec grand jardin privatif pres de kikar dizengoff
Tel-Aviv, Israel
von
$6,50M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Superbe appartement 2 pieces en plein centre ville de jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$8,000
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Grand appartement familial de 5 pieces avec souccah en plein quartier park
Wohnviertel Grand appartement familial de 5 pieces avec souccah en plein quartier park
Wohnviertel Grand appartement familial de 5 pieces avec souccah en plein quartier park
Wohnviertel Grand appartement familial de 5 pieces avec souccah en plein quartier park
Wohnviertel Grand appartement familial de 5 pieces avec souccah en plein quartier park
Alle anzeigen Wohnviertel Grand appartement familial de 5 pieces avec souccah en plein quartier park
Wohnviertel Grand appartement familial de 5 pieces avec souccah en plein quartier park
Chadera, Israel
von
$2,55M
RE/MAX Hadera präsentiert Sie exklusiv im Herzen des Parkviertels in Hadera, einem hervorragenden 5-Zimmer-Familien-Apartment mit Terrasse, um eine Soccah zu machen! Dieses helle und sorgfältig gepflegte Anwesen befindet sich im 1. Stock eines schönen Neubaus und bietet eine warme und ruhig…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Special investisseur immeuble neuf 3 pieces ascenseur
Wohnviertel Special investisseur immeuble neuf 3 pieces ascenseur
Tel-Aviv, Israel
von
$1,24M
Bauhaus Renovate Gebäude - Neu 3 Zimmer mit Aufzug perfekt als Mietinvestition Perfekter 1. Kauf Möglichkeit, Parkplatz +400k zu kaufen
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Beit vagan kiriat yovel
Wohnviertel Beit vagan kiriat yovel
Wohnviertel Beit vagan kiriat yovel
Wohnviertel Beit vagan kiriat yovel
Wohnviertel Beit vagan kiriat yovel
Wohnviertel Beit vagan kiriat yovel
Jerusalem, Israel
von
$1,69M
Im neuen Turm des berühmten Projekts Elhad Beit Vagan Zangvil 1, Beit Vagan an der Grenze zu Kiriat Yovel. Sehr schöne 5 Zimmer von 122 m2 mit Terrasse von 10 m2 teilweise Soccah. Schöne Innendienste, herrlicher Blick auf den Wald von Jerusalem. 4 Schlafzimmer, 2 Badezimmer, 3 Toiletten, kom…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen