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Wohnquartier Magnifique 3 pieces avec terrasse bauhaus refait a neuf

Tel-Aviv, Israel
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ID: 37510
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Melchet, 32

Über den Komplex

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Standbau im Herzen von Lev Tel Aviv. In der Nähe von Rothschild Boulevard, Shouk Carmel und nur 7 Minuten vom Meer entfernt. Schöne 3 Zimmer + Balkon von 85m2 Netto. 3. Stock mit Aufzug, Privatparkplatz und Keller. 2 große Schlafzimmer / 2 Badezimmer / schönes Wohnzimmer mit offenem Blick. Ruhige Straße und in der Nähe von lokalen Geschäften. Zu sehen.

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Tel-Aviv, Israel
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