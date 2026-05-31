  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier Sublime penthouse avec piscine proche ben gourion

Wohnquartier Sublime penthouse avec piscine proche ben gourion

Tel-Aviv, Israel
von
$2,56M
;
2
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 37740
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Struck, 10

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Neubau im Bau (Tama 38/2) Außergewöhnliches Penthouse - sehr selten 83m2 + 33m2 Terrasse auf einer Ebene Aufzug und Privatparkplatz 2 Schlafzimmer / 2 Badezimmer WISSENSCHAFTEN

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Projet neuf proche kikar
Netanja, Israel
von
$6,90M
Wohnviertel Projet neuf proche kikar
Netanja, Israel
von
$3,28M
Wohnviertel Magnifique 4 pieces neuf 12m2 de terrasse
Tel-Aviv, Israel
von
$2,77M
Wohnviertel Appartement 5 pieces 166m givat shaoul jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$2,20M
Wohnviertel Rare rdc 4 pieces avec jardin de 140m
Jerusalem, Israel
von
$1,63M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Sublime penthouse avec piscine proche ben gourion
Tel-Aviv, Israel
von
$2,56M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Une villa de reve au prix dun appartement a tel aviv
Wohnviertel Une villa de reve au prix dun appartement a tel aviv
Wohnviertel Une villa de reve au prix dun appartement a tel aviv
Wohnviertel Une villa de reve au prix dun appartement a tel aviv
Wohnviertel Une villa de reve au prix dun appartement a tel aviv
Alle anzeigen Wohnviertel Une villa de reve au prix dun appartement a tel aviv
Wohnviertel Une villa de reve au prix dun appartement a tel aviv
Chadera, Israel
von
$10,00M
In Exklusivität präsentiert Sie RE/MAX Hadera in der Kategorie "COLLECTION", eine prächtige 8-Zimmer-Villa, in Beit Eliezer, nur wenige Minuten vom Park entfernt, in einer der schönsten Wohnstraßen von Hadera. Eigenschaften: - Ja. Ein riesiges Grundstück von 700 m2 (sehr selten!) - Ein Wohn…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Sublime 5 pieces avec balcons ascenseur mamad tres proche mer
Wohnviertel Sublime 5 pieces avec balcons ascenseur mamad tres proche mer
Wohnviertel Sublime 5 pieces avec balcons ascenseur mamad tres proche mer
Tel-Aviv, Israel
von
$2,45M
Schöne Familienwohnung ohne Arbeiten. Hochgeschoss mit Aufzug. Großes Wohnzimmer, voll ausgestattete Küche. Große Zimmer mit Abstellraum. Mehrere Terrassen, mamad. Ruhige Straße 100 Meter vom Strand
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Projet raanana centre ville
Wohnviertel Projet raanana centre ville
Wohnviertel Projet raanana centre ville
Wohnviertel Projet raanana centre ville
Wohnviertel Projet raanana centre ville
Alle anzeigen Wohnviertel Projet raanana centre ville
Wohnviertel Projet raanana centre ville
Ra’anana, Israel
von
$3,78M
Projekt Hagalil Raanana Mordecai Khayat lädt Sie ein, Lev Raanana zu entdecken, ein neues Wohnprojekt im Stadtzentrum. High-End-Projekt – HaGalil 27 & Maccabi 25/27 Leben Sie in einer der gefragtesten Viertel von Raanana, einer erstklassigen Lage, ruhig und grün, nur einen Steinwurf entfe…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen