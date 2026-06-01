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Wohnquartier Au coeur de la ville vue sur parc tres grand salon

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ID: 37106
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.06.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Petach Tikwa
  • Stadt
    Ra’anana
  • Adresse
    Ostrovski

Über den Komplex

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Innenstadt Raanana. Duplex-Wohnung im 3. und obersten Stock. Immense Wohnzimmer. Atypische Wohnung mit viel Charme. Blick auf den Park. High Demand Street. Parkplatz.

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Ra’anana, Israel
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