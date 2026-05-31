  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier Sublime 3 pieces balcon immeuble moderne avec parking

Wohnquartier Sublime 3 pieces balcon immeuble moderne avec parking

Tel-Aviv, Israel
von
$1,52M
;
6
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 37509
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Arlosoroff, 15 15 minutes

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Modernes 3-jähriges Gebäude. Wohnung von 79m2 + 7m2 Balkon. Aufzug + Parkplatz. Offene Aussicht / 250m vom Meer. Sehr schöne Bände.

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Grand 3p avec potentiel
Jerusalem, Israel
von
$3,10M
Wohnviertel Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Aschkelon, Israel
von
$994,000
Wohnviertel Projet neuf de luxe a jerusalem
Regionalverwaltung Mateh Jehuda, Israel
von
$4,62M
Wohnviertel Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Bat Yam, Israel
von
$5,48M
Wohnviertel Projet neuf proche kikar
Netanja, Israel
von
$3,37M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Sublime 3 pieces balcon immeuble moderne avec parking
Tel-Aviv, Israel
von
$1,52M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Projet neuf de luxe a jerusalem
Wohnviertel Projet neuf de luxe a jerusalem
Wohnviertel Projet neuf de luxe a jerusalem
Wohnviertel Projet neuf de luxe a jerusalem
Wohnviertel Projet neuf de luxe a jerusalem
Alle anzeigen Wohnviertel Projet neuf de luxe a jerusalem
Wohnviertel Projet neuf de luxe a jerusalem
Regionalverwaltung Mateh Jehuda, Israel
von
$3,12M
Pastoralprojekt Jerusalem Entdecken Sie Luxus im Herzen von Jerusalem. Dieses außergewöhnliche Immobilienprojekt in Kiriat Yovel bietet Ihnen die Möglichkeit, in einer hochwertigen Residenz zu leben, die Komfort und Modernität kombiniert. Bestehend aus Wohnungen von 2 bis 5 Zimmern, ist di…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Projet neuf harish ideal investissement
Wohnviertel Projet neuf harish ideal investissement
Wohnviertel Projet neuf harish ideal investissement
Wohnviertel Projet neuf harish ideal investissement
Wohnviertel Projet neuf harish ideal investissement
Alle anzeigen Wohnviertel Projet neuf harish ideal investissement
Wohnviertel Projet neuf harish ideal investissement
Harish, Israel
von
$1,06M
HARISH PROJEKT – PREVENTIERTE Mordecai Khayat freut sich, Ihnen eine Vorschau auf sein brandneues Vorverkaufsprojekt in der boomenden Stadt Harish zu präsentieren, ein Standort mit großem Potenzial! Im Herzen von Harish, in der Nähe von Schulen, Synagogen und Geschäften, wird dieses Projek…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel A vendre 3 piEces rEnovE spacieux et hauts plafonds rue frishman
Wohnviertel A vendre 3 piEces rEnovE spacieux et hauts plafonds rue frishman
Wohnviertel A vendre 3 piEces rEnovE spacieux et hauts plafonds rue frishman
Wohnviertel A vendre 3 piEces rEnovE spacieux et hauts plafonds rue frishman
Wohnviertel A vendre 3 piEces rEnovE spacieux et hauts plafonds rue frishman
Alle anzeigen Wohnviertel A vendre 3 piEces rEnovE spacieux et hauts plafonds rue frishman
Wohnviertel A vendre 3 piEces rEnovE spacieux et hauts plafonds rue frishman
Tel-Aviv, Israel
von
$2,01M
Ideal gelegen an der Frishman Street, gegenüber dem Masaryk-Platz und in der Nähe des Rabin-Platzes, genießt diese Wohnung eine zentrale und sehr gefragte Lage im Herzen von Tel Aviv. In einem gut gepflegten Gebäude mit Aufzug und miklat entdecken Sie eine 3 Zimmer von ca. 100 m2, befindet s…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen