  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Regionalverwaltung Mateh Jehuda
  4. Wohnquartier Projet neuf de luxe a jerusalem

Wohnquartier Projet neuf de luxe a jerusalem

Regionalverwaltung Mateh Jehuda, Israel
von
$3,12M
;
17
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 37187
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Regionalverwaltung Mateh Jehuda

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Pastoralprojekt Jerusalem Entdecken Sie Luxus im Herzen von Jerusalem. Dieses außergewöhnliche Immobilienprojekt in Kiriat Yovel bietet Ihnen die Möglichkeit, in einer hochwertigen Residenz zu leben, die Komfort und Modernität kombiniert. Bestehend aus Wohnungen von 2 bis 5 Zimmern, ist diese neue Kreation ein echtes Juwel der Immobilien. Ideale Lage. Genießen Sie einfachen Zugang zu öffentlichen Verkehrsmitteln, mit der Straßenbahn zu Fuß und erkunden Sie die Sehenswürdigkeiten der Stadt: nur 8 Minuten von der Shuk Mahane Yehuda und 15 Minuten von der berühmten Mamila und der Altstadt entfernt. Projektmerkmale Panoramablick auf den Wald von Ein Kerem, besuchen Sie die größten Museen in Jerusalem. Sichere Tiefgarage mit elektrischem Tor. Außenbekleidung in authentischem Stein Jerusalems. Elegante Lobby mit luxuriösen Materialien eingerichtet. Doppelverglasungsfenster mit Aluminiumrahmen. 3 Luxus-Aufzüge, einschließlich Shabbat-Aufzüge. Verschiedene Unterhaltungsräume, angelegter Garten, Bibliothek, Billard und große Synagoge. Ein privates Wohnzimmer. Platz für die Souccot. Eigenschaften der Apartments: Intelligentes Heimsystem für ein optimales Strommanagement. High-End-Küche von anerkannten Marken. Armaturenventil in allen Räumen. Granit Porzellan Dallage 100/100. Badezimmermöbel enthalten. Klimaanlage Inverter VRF für maximalen Komfort. Gas-, Wasser- und Stromanschlüsse auf dem Hauptbalkon. Modernes und ästhetisches Elektrozubehör. Waschräume hängen ab. Entdecken Sie einen neuen Lebensstandard in Jerusalem!

Standort auf der Karte

Regionalverwaltung Mateh Jehuda, Israel
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Projet rue nahalat benyamin a 20m de la coulee verte forte opportunite pour investissement
Tel-Aviv, Israel
von
$4,49M
Wohnviertel Projet neuf proche kikar
Netanja, Israel
von
$3,69M
Wohnviertel Superbe 3 pieces a cote de kikar dizengoff frishman et la mer avec parking
Tel-Aviv, Israel
von
$4,90M
Wohnviertel Sublime 4 piEces avec grand balcon proche gordon
Tel-Aviv, Israel
von
$1,73M
Wohnviertel Villa de luxe sur la falaise vue panoramique a 500m au dessus de la mer de galilee kineret
Tiberias, Israel
von
$11,21M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Projet neuf de luxe a jerusalem
Regionalverwaltung Mateh Jehuda, Israel
von
$3,12M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Nouveau quartier de netivot ramot yoram
Wohnviertel Nouveau quartier de netivot ramot yoram
Wohnviertel Nouveau quartier de netivot ramot yoram
Wohnviertel Nouveau quartier de netivot ramot yoram
Netivot, Israel
von
$480,600
In der neuen Nachbarschaft von Netivot, dem wachsenden Stadtteil Ramot Yoram, neben dem Bezirk Neve Sharone. Reine Investition. Große Auswahl an Wohnungen von 3 Zimmern bis Penthouse mit Garten Erdgeschoss. Lieferung in 2 Jahren mit Bankgarantie
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Appartement nahalat binyamin
Wohnviertel Appartement nahalat binyamin
Wohnviertel Appartement nahalat binyamin
Wohnviertel Appartement nahalat binyamin
Wohnviertel Appartement nahalat binyamin
Wohnviertel Appartement nahalat binyamin
Tel-Aviv, Israel
von
$1,19M
Tel Aviv-Yafo Details: Teile: 2 Boden: 3/4 Fläche: 50 m2 Beschreibung: Das Hotel liegt in der besten Lage von Tel Aviv, an der berühmten Fußgängerzone und friedlich Nahalat Binyamin. In einem klassifizierten Gebäude, nur für 3 Jahre besetzt. Renoviert von einem Architekten. Ausstattung un…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Magnifique 2 pieces a vendre pres de kikar rabin et boulevard chen
Wohnviertel Magnifique 2 pieces a vendre pres de kikar rabin et boulevard chen
Wohnviertel Magnifique 2 pieces a vendre pres de kikar rabin et boulevard chen
Wohnviertel Magnifique 2 pieces a vendre pres de kikar rabin et boulevard chen
Wohnviertel Magnifique 2 pieces a vendre pres de kikar rabin et boulevard chen
Alle anzeigen Wohnviertel Magnifique 2 pieces a vendre pres de kikar rabin et boulevard chen
Wohnviertel Magnifique 2 pieces a vendre pres de kikar rabin et boulevard chen
Tel-Aviv, Israel
von
$3,49M
Verkauf ausschließlich. In der Nähe von Rabin Square und Chen Boulevard 44 Ibn Gabirol Street In einem sicheren Gebäude mit Digicode und Alarmanlage Im 3. Stock, ruhig und angenehm Geräumige 2 Schlafzimmer renovierte Wohnung + Sonnenterrasse 68 m2 + ca. 5 m2 Terrasse Ein geräumiges Schlafzim…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen