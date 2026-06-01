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Wohnquartier Superbe 2 pieces avec parking balcon et cave rue shenkin

Tel-Aviv, Israel
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ID: 36974
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Shenkin, 30

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Neu zum exklusiven Verkauf! 30 Shenkin Street (Yohanan Hasandler Street Ecke) Außerordentliche Waren Helle 2-Zimmer-Wohnung renoviert mit optimaler Anordnung! 64 m2 Wohnfläche + 4 m2 Sonnenterrasse Zweiter Stock In einem luxuriösen Gebäude mit Aufzug! Das Apartment verfügt über ein Schlafzimmer mit einem Kingsize-Bett, ein geräumiges Badezimmer, einen Waschraum und eine voll ausgestattete Küche. Zimmerei und benutzerdefinierte Parkett in der gesamten Wohnung. Kommt voll möbliert! Orientierung: Süd und West Parkplatz in der Residenz Speicherplatz von 11 m2 (erreichbar mit Aufzug)

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