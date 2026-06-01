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Wohnquartier Magnifique 3 pieces entierement renove

Jerusalem, Israel
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ID: 37419
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Shacharai, 14

Über den Komplex

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Schöne 3 Zimmer komplett renoviert, erste Etage, Aufzug, Terrasse, offener Blick, Keller, 2 Parkplätze. Darüber hinaus gehören 200m2 des Daches des Gebäudes zur Wohnung.

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Jerusalem, Israel
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