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Wohnquartier 3 pieces a renover 2 balcons proche mer

Tel-Aviv, Israel
von
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ID: 37512
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Sirkin, 3

Über den Komplex

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Sirkin Street (bei Bugrashov) Große 3 Zimmer von 68m2 Netto + 12m2 Balkone auf der Straße Bauhaus Gebäude nicht renoviert Schöne Deckenhöhe

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Tel-Aviv, Israel
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