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Wohnquartier Superbe appartement de 2 pieces concu par un architecte

Tel-Aviv, Israel
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ID: 37437
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    HaNagarim, 16

Über den Komplex

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Ausgezeichnete 2-Zimmer-Wohnung, entworfen von einem Architekten, mit Parkplatz und Lagerung im hochbegehrten Four Florentine Projekt, zu einem attraktiven Preis. Ort: - 5 Minuten von Neve Tzedek - 5 Minuten von Rothschild Street und HaMasila Park - Flohmarkt und mehr. Eigenschaften: - Geräumiges Wohnzimmer und Küche mit Zugang zu einem sonnigen Mirpeset westlich - Hell und luftig - Großes Zimmer mit Zugang zum sonnigen Mirpeset - 3. Stock (mit Aufzug) - 51 m2 gebaut + 7 m2 sonnige mirpeset - Schöne und einladende Eingangshalle - Qualitätsprojekt mit Cafés rund - Privatparkplatz - 7 m2 Lagerung, hohe Decke Preis: NIS 3,050.000

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Tel-Aviv, Israel
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