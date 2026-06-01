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Wohnquartier Bonne affaire rue dizengoff a 41 000 shekels du m

Tel-Aviv, Israel
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ID: 36991
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Dizengoff, 222

Über den Komplex

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ausschließlich zum Verkauf Im alten Norden, nahe dem Meer und dem sehr beliebten Basler Komplex Dizengoff Street (North Dizengoff, bei Hatanya Street) In einem gut gepflegten und sicheren Gebäude im 3. Stock Eine helle und geräumige Wohnung von 102 m2, nach Süden und Westen Geteilt in 2 Wohnungen renoviert und derzeit gemietet. Jede Wohnung verfügt über 2 Zimmer, ein Einkommen von 13.500 NIS generieren Ein Mamad ist im Gebäude erhältlich

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Tel-Aviv, Israel
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