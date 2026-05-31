  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Bat Yam
  4. Wohnquartier Nouveau programme dappartements neufs a bat yam

Wohnquartier Nouveau programme dappartements neufs a bat yam

Bat Yam, Israel
von
$958,500
;
13
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 37891
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Bat Yam
  • Adresse
    HaRav Uziel, 37

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
BAT YAM Über das Projekt Das Hotel liegt im Herzen von Bat Yam, in einer ruhigen und renovierten Wohnumgebung, Diese Residenz bietet ein modernes, komfortables und raffiniertes Wohnerlebnis. Das Projekt zeichnet sich durch seine zeitgenössische Architektur aus und kombiniert elegantes Design und Funktionalität. Das Gebäude besteht aus 9 Etagen und 38 2 bis 4 Zimmer-Appartements sowie geräumigen Penthouses mit unverbauten Aussichten und High-End-Finishs. Jede Unterkunft verfügt über einen eigenen Balkon, einen Parkplatz und ein ordentliches Innendesign, in jedem Detail gedacht. Eine ideale Wohnumgebung Daniel Art Bat Yam verbindet das urbane Leben harmonisch mit Lebensqualität. Das Projekt hat eine zentrale Lage, in der Nähe des Meeres, Hauptverkehrswege, Einkaufszentren, Schulen und Freizeitbereiche. Die Bewohner genießen somit ein praktisches, angenehmes und inspirierendes Alltagsleben in einem sich entwickelnden Viertel.

Standort auf der Karte

Bat Yam, Israel
Gesundheitspflege
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Superbe cottage
Tel Mond, Israel
von
$4,69M
Wohnviertel Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Bat Yam, Israel
von
$1,05M
Wohnviertel Projet netanya centre ville
Netanja, Israel
von
$3,28M
Wohnviertel Holyland golden heights
Jerusalem, Israel
von
$1,38M
Wohnviertel A vendre tel aviv rue ranak A deux pas de la plage gordon
Tel-Aviv, Israel
von
$1,95M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Bat Yam, Israel
von
$958,500
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Florentine 2 pieces neuf avec ascenseur mamad et balcon terrasse
Wohnviertel Florentine 2 pieces neuf avec ascenseur mamad et balcon terrasse
Wohnviertel Florentine 2 pieces neuf avec ascenseur mamad et balcon terrasse
Wohnviertel Florentine 2 pieces neuf avec ascenseur mamad et balcon terrasse
Wohnviertel Florentine 2 pieces neuf avec ascenseur mamad et balcon terrasse
Tel-Aviv, Israel
von
$2,50M
Ein paar Schritte vom gesuchten Levinsky Markt, in der Nähe der typischen kleinen Straßen von Florentine, Allenby und nur 7 Minuten zu Fuß von Rothschild, ein völlig neues Gebäude, mit High-End-Finish geliefert. Mehrere 2 Zimmer zum Verkauf, ein Garten Erdgeschoss und ein Penthouse sowie ein…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel A vendre appartement 3 pieces neuf avec balcon et parking
Wohnviertel A vendre appartement 3 pieces neuf avec balcon et parking
Wohnviertel A vendre appartement 3 pieces neuf avec balcon et parking
Wohnviertel A vendre appartement 3 pieces neuf avec balcon et parking
Wohnviertel A vendre appartement 3 pieces neuf avec balcon et parking
Tel-Aviv, Israel
von
$1,70M
Zum Verkauf – Neue 3-Zimmer-Wohnung mit Balkon und Parkplatz In einem neuen Gebäude gerade geliefert (vor einem Monat), entdecken Sie diese hervorragende 3-Zimmer-Fassade, im 2. Stock gelegen, bietet moderne Dienstleistungen und optimalen Komfort. Mit einer Fläche von 80 m2, komplett mit e…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Wohnviertel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Wohnviertel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Wohnviertel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Wohnviertel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Wohnviertel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Beit Yizhaq Shaar Hefer, Israel
von
$5,07M
Momento netanya Projekt Projektstatus Mardochee Khayat lädt Sie ein, in einem unserer Wohnprojekte in Netanya zu leben. Sie suchen ein neun netanya Projekt Dieses schöne Projekt ist für Sie gemacht Project Momento ist ein luxuriöser Komplex, der Haus und Geschäft strategisch verbindet, wen…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen