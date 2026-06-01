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Wohnquartier Sublime 4 pieces avec terrasse face a la mer

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ID: 36994
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.06.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Bat Yam
  • Adresse
    Yohanan HaSandlar

Über den Komplex

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Gebäude im Jahr 2017 geliefert. Condo mit Fitnessraum, Garten und Parkplatz. 3 Schlafzimmer + 2 Badezimmer. 5 Gehminuten vom Strand entfernt. Meerblick 180 Grad.

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Bat Yam, Israel
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