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Wohnquartier 3 pieces terrasse ascenseur parking immeuble neuf

Tel-Aviv, Israel
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ID: 37467
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Arlosoroff, 15 15 minutes

Über den Komplex

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Modernes Luxusgebäude mit Aufzug und Privatparkplatz. 3 Zimmer mit großem Wohnzimmer, elektrische Jalousien an Fenstern. Sehr hell, Balkon mit offenem Blick. Schöne Höhe unter Decke. Derzeit in Airbnb vermietet.

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Tel-Aviv, Israel
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