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Wohnquartier Nouvelle residence de haut standing a la marina dashdod

Aschdod, Israel
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ID: 37883
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschdod
  • Adresse
    Egoz

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Neues Immobilienprogramm in Ashdod Marina. 5 geschäftige Luxusresidenz gegenüber dem See, Boote: Wohnung Loft 5 Zimmer im Erdgeschoss mit privatem Pool, Wohnung 5 Zimmer Meerblick sowie Penthouse im Erdgeschoss, Panoramablick auf das Meer mit privatem Pool Tivor Gebäude Ashdod Tel. (Israel) 054 63 99 865 Dov Uzan Tel. (Frankreich) 07 57 99 03 58 Serge Touitou

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Aschdod, Israel
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