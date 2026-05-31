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Wohnquartier Tel aviv neve tzedek face mer appartement 2 piEces de standing dans immeuble neuf 1 min de la plage

Tel-Aviv, Israel
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ID: 37669
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Shenkar, 2

Über den Komplex

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NEVE TZEDEK – FACE SEA Wohnung 2 Zimmer – Neues Gebäude des Standes Ort: Herz von Neve Tzedek, einer der renommiertesten Bezirke von Tel-Aviv Blick auf das Meer und das Tayelet In der Nähe: Cafés, Geschäfte, Suzanne Dellal, Restaurants, Galerien, Transport Objektbeschreibung: Innenfläche: ca. 79 m2 Außenbereich: ca. 10 m2 Balkone Typologie: 2 Stück Natürliche Helligkeit Volumenoptimierung High-End-Oberflächen Vorteile: Voll möbliert und ausgestattet (schlüsselfertig) Neues Gebäude des Stehens Aufzug Privater Parkplatz Moderne und gepflegte gemeinsame Bereiche Sachleistungen: Historisches Viertel, Dorfatmosphäre Hohe Nachfrage, lokale und internationale Kunden Meer, Kultur, Einkaufen und Gastronomie zu Fuß Geforderter Preis: 6.700.000 Sehr verkaufter Kunde – mögliche Handelsmarge für ernsthaften Käufer

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Tel-Aviv, Israel
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Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
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