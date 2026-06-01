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Wohnquartier Superbe 2 pieces dans immeuble neuf avec mamad et vue mer

Tel-Aviv, Israel
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ID: 36924
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Ibn Gabirol, 148 Lily Rose

Über den Komplex

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Für exklusiven Verkauf In einem neuen Immobilienprogramm unterzeichnet Carasso, Lieferung geplant in 2025 144 rue Ibn Gvirol In der Nähe von Basel-Komplex und Straßenbahn. Eine hervorragende funktionale Wohnung! 7. Stock! 2 Aufzüge im Gebäude 55 m2 Wohnfläche, plus einen luxuriösen überdachten Balkon von 7,5 m2 mit herrlichem Blick auf das Meer und den Westen! 1 Badezimmer und 2 Toiletten Ein privater Speicherplatz von 5 m2 Die von einem Architekten entworfene Wohnung ist voll möbliert und ausgestattet (inklusive Geräte) mit benutzerdefinierter Zimmerei. Viel Lagerung. Eine große Küche mit einer eleganten zentralen Insel. Ein Arbeitsraum im Raum. Das Gebäude verfügt über eine geräumige und dekorierte Eingangshalle, einen gemeinsamen Garten mit Ruhebereichen und eine herrliche Landschaft, einen Fahrradraum und einen modernen Waschraum.

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Tel-Aviv, Israel
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