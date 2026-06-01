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Wohnquartier A quelques minutes a pied de la mer 3 pieces a vendre tres luxueux entierement meuble et neuf avec parking standard

Tel-Aviv, Israel
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ID: 37445
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Ben Yehuda, 224

Über den Komplex

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Zum Verkauf, ein paar Minuten zu Fuß vom Meer und in der Nähe des Hilton Hotel, im alten Norden von Tel-Aviv: 3-Zimmer-Wohnung zum Verkauf, sehr luxuriöse, völlig neu, mit Standard-Parkplatz. Voll möbliert, einschließlich aller Miele Möbel und Geräte, und vieles mehr. Für weitere Informationen, Preis auf Anfrage. Aya

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Tel-Aviv, Israel
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