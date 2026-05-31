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Wohnquartier Studio luxueux pour une personne

Jerusalem, Israel
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ID: 37598
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Moshe Kleinman, 12

Über den Komplex

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Luxuriöses Studio für eine Person 1 und ein halbes Zimmer 25 m2 1 Balkon Erste Etage Voll möbliert Renoviert Die Miete beinhaltet alle Gebühren (Arnona, Wasser, Strom und Internet) Außergewöhnliches Angebot schnell zu ergreifen

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