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Wohnquartier Special investisseur

Aschkelon, Israel
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ID: 37480
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschkelon
  • Adresse
    Eli Cohen

Über den Komplex

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3,5 Zimmer Nachbarschaft Atikot

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Aschkelon, Israel
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