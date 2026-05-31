Wohnquartier Bien rare duplex renove avec terrasse soucca

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Sehr selten und einzigartig auf dem Markt!
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Duplex Cottage komplett renoviert mit hochwertigen Oberflächen und sehr geschmackvoll eingerichtet.
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Stock 1: Wohnzimmer mit Zugang zur Terrasse, Küche und Gästezimmer mit Dusche.
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Jerusalem, Israel
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