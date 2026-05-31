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Wohnquartier Bien rare duplex renove avec terrasse soucca

Jerusalem, Israel
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Wohnquartier Bien rare duplex renove avec terrasse soucca
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ID: 37897
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Peretz Bernshtein, 8

Über den Komplex

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In der Nähe von Beit Vegan, im Herzen von Ramat Charet. Sehr selten und einzigartig auf dem Markt! In einer ruhigen kleinen Straße, in der Nähe von Supermarkt und Transport. Duplex Cottage komplett renoviert mit hochwertigen Oberflächen und sehr geschmackvoll eingerichtet. Schönes helles Wohnzimmer, moderne und geräumige Küche, Terrasse von ca. 20 m2 voll Soucca mit grünem und unverbautem Blick. Stock 1: Wohnzimmer mit Zugang zur Terrasse, Küche und Gästezimmer mit Dusche. Stock 2: 3 Schlafzimmer, darunter eine Master-Suite mit Duschbad, ein zusätzliches Badezimmer und eine Waschküche. Parkett in den Zimmern, 3 Toiletten, absolute Ruhe, totale Privatsphäre und grüne Umgebung.

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