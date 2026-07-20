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Wohnquartier Superbe penthouse florentine

Tel-Aviv, Israel
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ID: 38301
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.07.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Abarbanel, 54

Über den Komplex

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Hervorragendes Penthouse zum Verkauf in Tel Aviv, im florentinischen Bezirk. Nur wenige Meter vom Park Hamesila, Neve Tsedek und dem lebhaften florentinischen Viertel entfernt, genießt dieses außergewöhnliche Anwesen eine besonders begehrte Lage. Geräumiges 5-Zimmer-Penthouse mit 4 Schlafzimmern, 2 Badezimmern und einer prächtigen Doppeldeckenhöhe. Es verfügt über 150 m2 Wohnfläche und 140 m2 Terrasse und bietet großzügige Innen- und Außenräume. Dank seiner dreifachen Belichtung genießt die Wohnung eine außergewöhnliche Helligkeit und eine völlig offene Sicht. Das Anwesen wird durch 2 private Parkplätze und einen Keller vervollständigt. Preis: NIS 13.000.000

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