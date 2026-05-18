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Wohnquartier Projet neuf proche kikar

Netanja, Israel
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ID: 36683
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 18.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk haScharon
  • Stadt
    Netanja
  • Adresse
    Moshe Smilansky, 40

Über den Komplex

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Smilansky Netanya Projekt Projektstatus Mardochee Khayat lädt Sie ein, in einem unserer Wohnprojekte in Netanya zu leben. Marketing für Pre Sale Im Stadtzentrum von Netanya In der Nähe der Anfänge, Synagoge,gan und gegenüber dem Park von Jerusalem Weniger als 5 Gehminuten vom Kikar entfernt Das Projekt wird von einem der bekanntesten Bauherren von Netanya durchgeführt. Apartment verfügt über Boden im ganzen Haus 80x80 Zentrale Klimaanlage Qualität Badezimmermöbel Grohe Markenventil Qualität Innentür Anpassbare Küche Elektrische Speicher Wir bieten Ihnen Apartments 4 Zimmer 107m2 plus 61 m2 Terrasse Nord-Ost-Ausrichtung Terrasse soccah 1 Stock 4 Zimmer 115 m2 plus 22m2 Terrasse Südostorientierung 5 Zimmer von 116 m2 plus 22 m2 Terrasse Süd-West-Ausrichtung 5 Zimmer von 129 m2 plus 22 m2 Terrasse Nordwest Orientation Startarbeit Juni 2026 Dauer der Arbeit 42 Monate Projekt neun netanya nicht manmquer

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