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Wohnquartier Duplex penthouse a vendre a ashdod

Aschdod, Israel
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ID: 36406
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschdod

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Duplex Penthouse zu verkaufen in Ashdod : Großes Wohnzimmer und Küche mit Blick auf eine Terrasse von 18m2 mit Blick auf den Park, 2 Schlafzimmer und ein Badezimmer und WC, auf dem Boden große Terrasse, Elternsuite mit Ankleideraum und Ein Keller und ein Parkplatz vervollständigen diese Immobilie

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Aschdod, Israel
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